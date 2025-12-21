Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen şölende 97 sanatkarın katılımıyla pek çok sanat dalı tanıtıldı. Ziyaretçiler, el sanatlarının detaylarını yakından inceleme imkanı buldu.

Geleneksel el sanatlarının ustaları, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde kendilerine ayrılan stantlarda eserlerini sergiledi.Sıfır atık anlayışıyla poşetlerden eserler üreten kültürel miras taşıyıcısı Nur Güngör, programda dikkat çekti.

Güngör, yaklaşık 6 yıldır geri dönüşümle uğraştığını belirtti.Geri dönüşümün önemini vurgulayan Güngör, "Ben 'Atmadan önce düşün!' diyorum. Doğanın bana ihtiyacı yok, benim doğaya ihtiyacım var." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Rize'ye yerleşen Hatice Duran, burada mozaik atölyesi kurduğunu anlattı ve şöyle konuştu:

"Orada hem sanatımızı icra ediyoruz hem de 6 Şubat'ın yaralarını sarıyoruz. Ayrıca yeni nesillere bu sanatı aktararak usta çırak ilişkisi içerisinde atölye işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bu sanat, Rize'de can buldu. Artık burada da bu sanat biliniyor. Benden sonra da devam etmesini istiyorum."

Şölen kapsamında cam sanatı eserlerini tanıtmak için Denizli'den gelen Ömür Duruerk ise iki yıldır somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olduğunu belirtti.