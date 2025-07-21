Rize'de yolcu otobüsü kaza yaptı

Kaynak: İHA
Rize'de yolcu otobüsü kaza yaptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Vuslat Parkında çocukların göle yakın bölgede torpil patlatması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Göl kenarının hemen yanı başında başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.


Yetkililer, göl çevresinde ateşli, patlayıcı maddelerin kullanımının kesinlikle yasak olduğunu hatırlattı.

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