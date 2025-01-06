Rize'de zehir tacirlerine dev operasyon: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: AA
Rize'de zehir tacirlerine dev operasyon: Çok sayıda tutuklama var

Rize'de gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kentte operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar maddesi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ile 1 hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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