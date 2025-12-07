Haber: İlyas Gür

Rize'de kış uykusuna geçemeyen bir ayı köye inerek çevreye zarar verdi. Tehdit oluşturması üzerine yapılan inceleme kapsamında o ayı için "sürek avı" izni verildi. İkizdere Çevre Derneği, alınan kararın ekosisteme ciddi zarar vereceğini vurguladı.

Dernek adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, ayıların yerleşim yerlerine inmediğini, aksine insanların onların yaşam alanlarını daralttığını belirtti.

Fazlıoğlu, alınan kararın doğaya karşı bir “katliam izni” olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Rize Milli Parklar Müdürü böyle bir kararı nasıl alabiliyor? Korumakla yükümlü olduğu doğayı, bu karara karşı biz korumak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle kendisini istifaya davet ediyoruz.”

'YABAN HAYATINI ETKİLER'

Ayıların ekolojik dengenin en üst basamaklarında bulunduğunu hatırlatan İkizdere Çevre Derneği, bir türün bilinçsizce azaltılmasının diğer yaban hayatı türlerinin kontrolsüz şekilde artmasına neden olacağını vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada, ayıların uzak tutulması için bilimsel ve insancıl pek çok yöntem bulunduğuna dikkat çekilerek “Ayıları uzak tutmanın binlerce yolu varken öldürme kararı kabul edilemez” denildi.



İkizdere Çevre Derneği'nden yapılan açıklamada kararın geri çekilmesi için çağrıda bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Rize’de bu kararı veren kişiyi değil, bir avcılar derneği başkanını görüyoruz adeta. Doğayı korumak öldürerek olmaz"