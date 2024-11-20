Rize’deki şiddetli yağış sonrası tarım arazileri göle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize’deki şiddetli yağış sonrası tarım arazileri göle döndü

Rize'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı heyelanın yaşandığı Çayeli'nde şiddetli yağışlar sonrasında tarım arazileri de göle döndü.

Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı heyelanın yaşandığı Çayeli'nde şiddetli yağışlar sonrasında tarım arazileri de göle döndü.

Kentte dün sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesinde heyelana neden oldu. Yakup Ali Bayraktar'ın hayatını kaybettiği heyelanda 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, hastaneye kaldırılan Özlem Y. ve Zeki A.'nın ise tedavileri devam ediyor. Heyelandan etkilenen 6 binada toplamda 64 daire tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgede güvenlik tedbirleri alındı.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü. Eskipazar Mahallesinde çay bitkileri suyun içerisinde kalırken Yalı Mahallesinde kivi, portakal, greyfurt ve mandalina ağaçlarının bulunduğu tarım arazisi balçıkla doldu, derin su birikintileri oluştu. Bahçedeki su yağmurun azalmasıyla kendiliğinden çekilmeye başlasa da ağaçlar sudan tamamen kurtulamadı.

Rize’deki şiddetli yağış sonrası tarım arazileri göle döndü

Rize’deki şiddetli yağış sonrası tarım arazileri göle döndü

Son Haberler
Erzurum'da "Kırk Pencereli Mağaralar" ilgi çekiyor
Erzurum'da "Kırk Pencereli Mağaralar" ilgi çekiyor
Ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı
Ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı
Lautaro Martinez, Maradona'yı yakaladı
Lautaro Martinez, Maradona'yı yakaladı
Brezilyalı opera sanatçısı Bruno De Sa İzmir'de sahne alacak
Bruno De Sa İzmir'de sahne alacak
Ayliz Duman’ın ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Ayliz Duman’ın ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor