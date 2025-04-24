Rize’deki turnuvada İmamoğlu gol attı

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Rize’nin Fındıklı Belediyesi’nde düzenlenen turnuvada gol atanlar dikkat çekti. Turnuvada ağları havalandıranlar arasında Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Fındıklı Belediyesi futbol takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında tutuklananların isimlerinin yazılı olduğu İBB formalarıyla sahaya çıktı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz için adalette, demokrasi ve özgürlük mücadelesi esir düşen yoldaşlarımızı kurtarana kadar sokaklardan sahalara her alanda devam edecek" dedi.

Fındıklı Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına Fındıklı Belediyesi futbol takımı, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimlerin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir belediyesi formasıyla oynayan Fındıklı Belediyespor maçı 4-1 Esnafspor'a karşı kazandı.

Golleri ise formalarında Ekrem İmamoğlu (1), Resul Emrah Şahan (1) ve Mehmet Murat Çalık (2) yazan sporcular attı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz için adalette, demokrasi ve özgürlük mücadelesi esir düşen yoldaşlarımızı kurtarana kadar sokaklardan sahalara her alanda devam edecek. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Formalarda yer alan isimler ise şu şekilde: Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Mahir Polat, Buğra Gökce, Fatih Keleş, Gürkan Akgün.

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