Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: AA
Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 48,32 gram sentetik uyuşturucu, 33,91 gram kubar esrar, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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