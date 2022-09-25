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Rize’den acı haber: Uzman Çavuş şehit oldu

Rize’nin İyidere İlçesinde görev yapan Uzman Çavuş Osman Özsoy, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 11:59
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Rize’den acı haber: Uzman Çavuş şehit oldu

Rize’den acı haber: Uzman Çavuş şehit oldu
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İHA

Feci kaza, ilçede bulunan Jandarma Karakolunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Karakolunda görev yapan Uzman Çavuş Osman Özsoy karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardım ettiği sırada karşı yönden gelen aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan Özsoy için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralanan Özsoy’u ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Uzman Çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzman Çavuş’un ölümüne neden olan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görev sırasında şehit olan Kayseri nüfusuna kayıtlı Özsoy, İl Jandarma Alay komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

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