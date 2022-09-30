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Türkiye'nin en uzun tüneli! 25 personel ve 630 kamerayla izleniyor

Rize-Erzurum kara yolunda 14 bin 300 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit Tüneli, 25 personel ve 630 kamerayla denetleniyor.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 12:22
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Rize-Erzurum kara yolunda 14 bin 300 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit Tüneli 25 personel ve 630 kamerayla izleniyor

Türkiye'nin en uzun tüneli! 25 personel ve 630 kamerayla izleniyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir kara yolunun en önemli bölümünü oluşturan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçişine inşa edilen Ovit Tüneli ile mevcut yol 4 kilometre kısaldı.

Led aydınlatmayla elektrikten tasarruf sağlanan tünelde, 50 metre yangın söndürme tüpü, 150 metre acil haberleşme telefonu bulunuyor. Tünel, 25 personel ve 630 kamerayla denetleniyor.

Ovit Tüneli ile her yıl ortalama 965 ton karbon emisyon azaltımı, 385 bin 885 litre yakıt ve 266 bin 369 saat zaman tasarrufu sağlanıyor.

Hizmete girmesiyle tünel, vatandaşlara yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Servet Karasu, Ovit Tüneli'nin, Kalkandere ilçesinde yapılan Organize Sanayi Bölgesi ile İyidere ilçesinde yapımı devam eden Lojistik Merkezi'ni besleyeceğini söyledi.

Ovit Tüneli'nin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zincirin en büyük halkası Ovit Tüneli. 14,3 kilometre uzunluğunda muhteşem bir tünel. Şu anda Türkiye'nin en uzun tüneli. Geri planda iki tane daha çok önemli tünelimiz var. Birincisi Kırık Tüneli, onun devamında bir de Dallıkavak Tünelimiz var. Orası da önemli bir geçit. Hem Kırık hem de Dallıkavak tünelleriyle birlikte toplamda 40 kilometrelik bir yol ağı kısaldığı zaman Ovit Tüneli o zaman ortaya çıkacak."

Karasu, Ovit Tüneli sayesinde sürücülerin yakıttan ve zamandan tasarruf sağladığını belirterek, bunun yanı sıra lastik, yağ ve benzeri giderlerin de düştüğünü sözlerine ekledi.

 

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