Rizeli 6 çocuk annesi yemek kararsızlığını "Yapay zeka" ile çözdü

Yapay zeka, günümüzde özellikle kadınlar tarafından mutfakta bir yardımcı görevi üstlenmeye başladı. Rize'de hayatını sürdüren 59 yaşındaki Emine Kurt, kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka ile ‘Bugün ne yemek yapacağım?’ sorunundan kurtuldu. Sesli olarak yapay zekayla konuşan Emine Kurt, dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka da yemek önerilerinde bulunuyor.

"ŞİVEMİZDEN DOLAYI TAM ANLAMIYOR”

Yapay zekanın yemek yapma konusunda kendisine yardımcı olduğunu anlatan Emine Kurt, "Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, Chat GPT isimli bir yapay zeka uygulaması kullanıyordu. Onunla bir arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün ben de ona yemekle ilgili soru sordum o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım. Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor.

Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor” dedi.