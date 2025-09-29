Rizeli bal üreticilerinden sahte bal uyarısı

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’nin yaylaları, bal üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Anzer balı, bölgedeki en değerli ürünlerin başında gelirken, Andon, Ayder, karakovan balı ve özellikle şifa amaçlı kullanılan Komar Çiçeği (Delibal) da yoğun talep görüyor. Bal üreticileri, bu çeşitlerin ününden faydalanarak piyasaya sürülen sahte ballara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

“SAHTE BALI ANLAMAK GELENEKSEL YÖNTEMLERLE MÜMKÜN DEĞİL”

Anzer Yaylası’nda uzun yıllardır arıcılık yapan üretici Fatma Civelek, sahte balın tüketiciler tarafından kolayca ayırt edilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir balın sahte olup olmadığını anlamanın en sağlıklı yolu üniversitelerde yapılan analizlerdir. Ben bile bazen kendi dışımdaki balların hakiki olup olmadığını anlayamıyorum. Tüketiciler ya kendi üretmeli, ya güvenilir bir üreticiden almalı, ya da Arıcılar Birliği tarafından analiz edilip mühürlenmiş balları tercih etmeli."

Civelek ayrıca balın kristalize olmasının (şekerlenme) yanlış yorumlandığını belirterek, bunun sahte bal değil, gerçek bal göstergesi olduğunu vurguladı:

"Kristalize olan bal kendini doğal korumaya alıyor. Sahte balda bu mümkün değil. Ilık suda bekletildiğinde bal eski haline döner, ama kaynatıldığında bütün özelliğini kaybeder."

ÜRETİCİLERDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Rizeli bal üreticileri, özellikle internet üzerinden satılan ballarda büyük risk bulunduğunu ve tüketicilerin mağdur olmaması için mutlaka Arıcılar Birliği onaylı, analiz raporlarıyla tescillenmiş balları tercih etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Sahte balların yalnızca maddi kayıp değil, aynı zamanda sağlık açısından da ciddi riskler doğurabileceğini ifade eden üreticiler, vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

“Balın doğallığından emin olmadan tüketmeyin. Sağlık için aldığınız ürün size zarar vermesin.”

TÜRKİYE’NİN BAL TÜKETİMİ YÜKSEK

Türkiye, bal üretimi ve tüketiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Karadeniz’in zengin florası, endemik bitki çeşitliliği ve yayla kültürü sayesinde bölgedeki ballar hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Ancak sahte üretimlerin artması, hem üreticilerin emeğini zedeliyor hem de güvenilir markalara olan ilgiyi olumsuz etkiliyor.

Rizeli üreticiler, vatandaşları bir kez daha uyararak, “Güvendiğiniz üreticiden alın, sağlığınızı riske atmayın” çağrısında bulundu.