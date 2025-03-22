Rizeli hemşehrileri besteledi! Erdoğan'ı çılgına çevirecek şarkı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde protestolar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de İmamoğlu'na destek çığ gibi sürerken son yaptıkları beste dikkatleri üzerine çekti.
İmamoğlu'na destek mesajlarının verildiği protestolarda Erdoğan'ı hedef alan şarkıya yer verildi. Türkiye'de diploma vurgusunun ön plana çıkması sosyal medyada keyifle izlendi.
İşte vatandaşların bir araya gelip Rize'de seslendirdiği şarkı;
KENDİ DİPLOMAN YOKKEN NE İSTERSİN EKREM’DEN
Söyle Erdoğan söyle
Senin diploman nerede
Kendi diploman yokken
Ne istersin Ekrem’den
Senin diploman yokken
Ne istersin Ekrem’den
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Yargı sizin malınız
Yandaşa dağıttınız
Halk açlıktan ölürken
Malları götürdünüz
Söyle Erdoğan söyle
Senin diploman nerede
Kendi diploman yokken
Ne istersin Ekrem’den