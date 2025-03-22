Rizeli hemşehrileri besteledi! Erdoğan'ı çılgına çevirecek şarkı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de, gözatında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şarkılı destek geldi. Meydanlarda toplanan kalabalık grubun hep bir ağızdan seslendirdiği "Senin diploman yokken, ne istersin Ekrem’den.." sözleri Rize'de yankılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde protestolar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de İmamoğlu'na destek çığ gibi sürerken son yaptıkları beste dikkatleri üzerine çekti.

İmamoğlu'na destek mesajlarının verildiği protestolarda Erdoğan'ı hedef alan şarkıya yer verildi. Türkiye'de diploma vurgusunun ön plana çıkması sosyal medyada keyifle izlendi.

İşte vatandaşların bir araya gelip Rize'de seslendirdiği şarkı;

KENDİ DİPLOMAN YOKKEN NE İSTERSİN EKREM’DEN

Söyle Erdoğan söyle

Senin diploman nerede

Kendi diploman yokken

Ne istersin Ekrem’den

Senin diploman yokken

Ne istersin Ekrem’den

-----------------------

Yargı sizin malınız

Yandaşa dağıttınız

Halk açlıktan ölürken

Malları götürdünüz

Söyle Erdoğan söyle

Senin diploman nerede

Kendi diploman yokken

Ne istersin Ekrem’den

Son Haberler
Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı
Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı
Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı
Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı
Konya'da uyuşturucu operasyon! 4 ev ve otomobile el konuldu
Konya'da uyuşturucu operasyon! 4 ev ve otomobile el konuldu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Adana'da ilginç olay! Bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya para cezası talebi
Adana'da ilginç olay! Bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya para cezası talebi