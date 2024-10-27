Rizeli insanı yine şaşırtmadı! Kış uykusuna yatmayan ayıya bakın ne dedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rizeli insanı yine şaşırtmadı! Kış uykusuna yatmayan ayıya bakın ne dedi

Rize'de bir vatandaş kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diye seslendi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş ayıyı telefonu ile görüntülemeye başladı. Rizeli insanı yine şaşırtmadı ayıya seslendi.

"GEZME BURALARDA DOĞRU YATAĞA"

Rizeli sakini Öztürk ayıya "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi" diye seslendi.

O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! O görüntüler izleyenleri ise güldü geçirdi.

Rizeli insanı yine şaşırtmadı! Kış uykusuna yatmayan ayıya bakın ne dedi

Rizeli insanı yine şaşırtmadı! Kış uykusuna yatmayan ayıya bakın ne dedi

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