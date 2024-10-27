Rizeli insanı yine şaşırtmadı! Kış uykusuna yatmayan ayıya bakın ne dedi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş ayıyı telefonu ile görüntülemeye başladı. Rizeli insanı yine şaşırtmadı ayıya seslendi.

"GEZME BURALARDA DOĞRU YATAĞA"

Rizeli sakini Öztürk ayıya "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi" diye seslendi.

O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı! O görüntüler izleyenleri ise güldü geçirdi.