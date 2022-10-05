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Kamyonun lastiği bomba gibi patladı. 3 iş yeri ve bir otomobil hasar gördü

Rize'de, kamyon lastiğinin patlamasıyla oluşan basınç nedeniyle park halindeki otomobil hasar görürken, 3 iş yerinin camları kırıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:18
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonun lastiği bomba gibi patladı. Üç iş yeri ve bir otomobil zarar gördü

Kamyonun lastiği bomba gibi patladı. 3 iş yeri ve bir otomobil hasar gördü
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Ardeşen ilçesindeki sanayi sitesi yakınlarında Hamit Gül'ün kullandığı kamyonun lastiği, yolda patladı. Bu sırada oluşan basınç nedeniyle park halindeki otomobilin ön tamponu hasar gördü, 3 iş yerinin de camları kırıldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamyon şoförü Hamit Gül, "Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan aradığım sırada aniden lastik, bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve iş yerleri sahiplerinden özür diliyorum" dedi.

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