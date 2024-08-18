Rize'nin Çukurova sıcağında nasıl serinlediğini açıkladı

Ülkenin en sıcak illerinden Adana’da, bu geç saate rağmen yoğun sıcaklığından taviz vermeyen Çukurova randevusunda, 90 dakika sonunda gülen ve hak eden taraf, misafir ekip Çaykur Rizespor oldu.

Ligdeki ilk maçını kaybeden Adana Demispor, bu ikinci hafta da bir siftah yapar mıyım acaba? Dediği ve Rize’yi konuk ettiği Yeni Adana Stadyumu’nda, Atmacalarda ilk haftada aldığı beraberlikten sonra, ilk deplasmanda da bu haftayı galip kapatmak isteyenlerdendi.

…Ve karşılaşmanın başlarında bu arzusunu, bu fırsatı, çok net olarak 4. dakikada Bosnalı Varesanovıç, 17. dakikada Gambiyalı Ali Sowe ve 22.dakikada Taha ile yakaladıysa da, 16 yaşındaki kaleci Deniz bunlara müsaade etmedi.

Yeşil mavililerin teknik adamı İlhan Palut, oyuncu kadrosunda neredeyse eksiksiz hazırlandığı bu 90 dakikanın üçte birlik ilk bölümünde, hiç kuşkusuz oyuna genelde hakim olan taraftı. Hatta ilk 45 dakika içinde bu cümleyi kurabiliriz.

İlk yarı bitmeden, geçtiğimiz hafta kendi evinde berabere kaldığı Başakşehir’e attığı golün adeta ikizini atan yeşil-mavililer, ilk yarı soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Gol yine köşe atışından geldi. Atışı yine Hojer kullandı. Kendisini boşa çıkartan yine Özbek stoper Alikulov yükseldi ve kafayı uzak köşeye, yere doğru vurdu. Top ağlarla sarmaş dolaş oldu.

Karadeniz temsilcisi, gördük ki; geçen sezonki kemik kadrosunu neredeyse hiç bozmamış. Bunun pozitif faydasını bu sezonda da mutlak göreceklerdir diye düşünüyorum.

Sahasında mutlak üç puan ile başlamak isteyen mavi şimşekler, yeni teknik patronları Yunan asıllı Avusturalyalı 50 yaşındaki Michael Valkanis ile bunu bu gece gerçekleştirmek istedi ama bu istekleri başka bir bahara kaldı!

Sanıyorum Valkanis; ikinci yarıya başlarken, oyun mantalitesini de değiştirmek zorunda kaldı. Bunu ikinci 45 dakikanın ilk dakikalarında Çaykur Rizespor’a hissettirdi.

Mavi lacivertliler sahaya daha iyi yayılıp, oyunu o dakikalarda ev sahibin sahasına yıktı.

Ev sahibi ekip, bazen kontratak yoluyla, bazen hazırlık paslarıyla beraberlik için gol pozisyonları aradı. Zaman zaman konuk ekibe bu konuda sıkıntı yarattı da.

Az sayıda, yaklaşık yedi bin sporseverin izlediği maçta, birbirlerine karşı olan atakların, genelde orta sahada önünü kesmek için, faullü oynayarak futbolu çirkinleştirmek isteyenler oldu, olmadı değil. Bir grup yeşil-mavili taraftarın takımlarını yalnız bırakmadıkları bu deplasmanda, ev sahibinin orta sahasındaki Angolalı maestrosu; Maestro, bu gece takımı adına iyi çalıştı ama yetmedi.

Oyunun 75. dakikasına girilirken, Taha’nın sağdan kestiği meşin yuvarlağa ceza alanı içerisinde iyi davranan Ali Sowe, genç Deniz’in kapattığı köşeye topu gönderince, Karadeniz takımı iki farklı öne geçti.

Güney temsilcisinde eksikler gördüm. Acilen transfere ihtiyaçları var ama tabi ki giden başkan ve yönetim kasada para bıraktıysa. Bıraktıysalar eyvallah… Bırakmadıysalar niye?

Adana Demirspor’a karşı çok ezici bir üstünlük kuramasa da Rizespor, genelde oyunu kendine göre etkili bir şekilde domine etti.

Sahanın 3. bölgesinde ev sahibi fazla etkili olamadı. Kazandığı hatırı sayılır duran toplarda, kendine pozitif bir katkı sağlayamadı. Bu yarıda oyunu haliyle kendi lehine forse etmek istedi ama olmadı. Rizespor defansında boşluk yaratmak istedi, o da pek olmadı.

Bursa Bölgesi’nden Cihan Aydın, oyunun kaderini değiştirecek önemli negatif bir karar vermedi. Fazla top kayıpları her iki takıma da oyun kurmakta zorluk çıkardı.

Geçen sezondaki kadrosunu genelde koruyan Palut Hoca’nın ekibi bunun katkısını bu gece gördü.

Cefakar taraftarlarının kendi sahasındaki ilk maçta öksüz bıraktıkları Adana ekibinde; oyuna bu yarıda giren Bünyamin, yine rakip takımda bir başka oyuna giren Hadziahmetovic tarafından uzatmaların son dakikasında düşürülünce, kazanılan bu temdit penaltısını Demirsporlu Yusuf Barası, gole çevirdiyse de fayda etmedi.

Mavi şimşekler, ilk iki haftayı attığı tek yediği toplam üç golle puansız kapattı.

Ç.Rizespor ise Çukurova’nın bu hamam gibi havasında, kendisini rahatlatacak, serinletecek, soğuk güzel harika bir duş aldı.