Rizespor - Beşiktaş maçında ilk düdük geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor deplasmanına 3 puan için mücadele edecek.

Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Rizespor deplasmanında açtı.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapıyor.

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile