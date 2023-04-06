6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Halil İbrahim'den Erzurumspor çıkışı

Halil İbrahim'den Erzurumspor çıkışı

1. Lig'de 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, puan kaybına tahammülleri olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 22:16
Takip Et

Rizespor Erzurum maçı öncesi iddialı

Halil İbrahim'den Erzurumspor çıkışı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK'den transfer edilen Halil İbrahim, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük ve değerli bir camiaya geldiğini dile getirdi.

Camia olarak tek hedeflerinin doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki sol bek, "Geçtiğimiz hafta iyi oynamamıza rağmen kazanamadık ama buna rağmen çok büyük bir fırsat kaçırmadık. Bütün ipler halen bizim elimizde. Önümüzde kalan 8 maçımızı kazandığımız takdirde hiçbir rakibe bakmadan doğrudan Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Halil İbrahim, Erzurumspor ile İstanbul'da karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Bizim için zor bir deplasman maçı olacak. Hiçbir maç kolay değil. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum. Puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah güzel oyun ve sonuçla 3 puanı alıp emin adımlarla ilerleriz." diye konuştu.

Süper Lig yarışında önemli yatırımlar yapan takımlar olduğunun altını çizen deneyimli oyuncu, "Zor bir lig ve sonuna kadar bütün takımlar Süper Lig hedefini kovalayacak. Fikstüre baktığımız zaman bir maç eksiğimiz olduğu için avantajlı gibi görünüyoruz. Rakiplerimiz ile maçlarımız var. Umarım mutlu olan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'ten zor bir süreçte Rize'ye geldiğini anlatarak, "Adapte olmam zaman alıyor. Yeni bir şehir, takım arkadaşları, yeni hocamız. Kendi performansımı sahada göstermek için elimden geleni yapıyorum. Zamana yaymam gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda en iyi performansımı yansıtacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
3
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
4
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
6
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
7
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Dimitris Itoudis: Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿Euroleauge'de derbide kazanan Fenerbahçe. Anadolu Efes play-off'a kalamadı
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
﻿İmamoğlu: Devletin kurumlarının sahibi olduğunu zannedenler başına gelmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.