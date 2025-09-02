Rizespor Fofana'yı renklerine bağladı

Kaynak: İHA
Rizespor Fofana'yı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takım kalecisi Yahia Fofana’yı 3 sezonluğuna kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 ekibi Angers’ta forma giyen Fofana için kulüple anlaşmaya vardı.

Kulüp ile yapılan anlaşmanın ardandan sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelen Fofana sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Fofana, sözleşme imzalamasının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katıldı.

Geçtiğimiz sezon Angers forması ile Fransa Ligue 1’de 33 kez forma giyen Fofana, milli takımda 24 maçta görev yaptı.

Son Haberler
Ümit Özdağ'dan kayyum kararına tepki
Ümit Özdağ'dan kayyum kararına tepki
Rizespor Fofana'yı renklerine bağladı
Rizespor Fofana'yı renklerine bağladı
CHP'den miting çağrısı
CHP'den miting çağrısı
Yağmur Atacan'dan eşine romantik kutlama!
Yağmur Atacan'dan eşine romantik kutlama!
Avec Rent a Car ve Trio Mobil’den yapay zeka temelli büyük iş birliği
Avec Rent a Car ve Trio Mobil’den yapay zeka temelli büyük iş birliği