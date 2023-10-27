Rizespor Galatasaray'ı puansız gönderecek. Hasan Yavuz Bakır açıkladı

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu.

Ökkeş Bölükbaşı
Rizespor Galatasaray'ı puansız gönderecek. Hasan Yavuz Bakır açıkladı

Radyospor'a açıklamalarda bulununan Hasan Yavuz Bakır, "Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarındaki performansımız bizi mutlu etmedi. Takımımızdaki birçok oyuncumuz 25 yaş altında oyuncular ve kadromuza dahil ettiğimiz oyunculardan 5 tanesi milli takımlarına çağrıldı" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'da yönetici ve basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray maçı öncesi Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Bark'ın açıklamaları:

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarındaki performansımız bizi mutlu etmedi. Takımımızdaki birçok oyuncumuz 25 yaş altında oyuncular ve kadromuza dahil ettiğimiz oyunculardan 5 tanesi milli takımlarına çağrıldı.

Jonjo Shelvey'i kadrolarına kiralık dahil ettiklerini söyleyen Rizespor yöneticisi, "Shelvey; çok kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu, takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Shelvey'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok ancak sezon sonunda böyle bir düşüncemiz olursa kulübü Nottingham ile oturur konuşuruz. Adolfo Gaich'in de sözleşmesinde herhangi bir opsiyon yok. Sezon sonunda bunu da değerlendirebiliriz" dedi.

"Galatasaray'a puan kaybetmemiz sürpriz olacak"

Galatasaray maçı öncesinde ise Bakır, "Galatasaray ve Fenerbahçe takımları kadro kalitesi olarak Süper Lig'in yüksek seviyesinde. Rizespor olarak Fenerbahçe maçımız mutsuz sonuçlandı. Seyirci avantajımızı kullanarak Galatasaray karşında güçlü olmak istiyoruz. Galatasaray maçında sahada savaşacağız. Galatasaray'a puan kaybedersek bizim için sürpriz olur. Otorotilere göre bizim kazanmamız sürpriz ama bence puan kaybetmemiz sürpriz olacak" dedi.

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