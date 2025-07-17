Rizespor golcüsünü 4 büyüklere gönderme yaparak duyurdu!

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Rizespor golcüsünü 4 büyüklere gönderme yaparak duyurdu!

Çaykur Rizespor, 3 yıllık anlaşmaya vardığı golcü oyuncusu Ali Sowe'u göndermeli bir videoyla duyurdu.

Süper Lig'de son yıllarda attığı gollerle adından söz ettiren Ali Sowe geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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Karadeniz ekibi, Ali Sowe transferini yapay zekayla hazırladığı eğlenceli bir videoyla duyurdu. Videoda 4 büyük kulübe de göndermede bulundu.

GEÇEN SEZON 40 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla çıktığı 40 maçta 19 gol atan Ali Sowe, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

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