Rizespor golcüsünü 4 büyüklere gönderme yaparak duyurdu!

Süper Lig'de son yıllarda attığı gollerle adından söz ettiren Ali Sowe geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibi, Ali Sowe transferini yapay zekayla hazırladığı eğlenceli bir videoyla duyurdu. Videoda 4 büyük kulübe de göndermede bulundu.

Ali Sowe Yeniden Çaykur Rizespor’da



Çaykur Rizespor’umuz, Ali Sowe ile 3 yıllık yeni anlaşma imzaladı.



Kulübümüz ile yeniden anlaşmaya varan deneyimli golcümüz Ali Sowe, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç… pic.twitter.com/Uchi5RJBOa — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 17, 2025

GEÇEN SEZON 40 MAÇTA 19 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla çıktığı 40 maçta 19 gol atan Ali Sowe, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.