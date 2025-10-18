Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor.

Topladığı 17 puanla milli araya Galatasaray'ın ardından 2. sırada giren Trabzonspor, inişli çıkışlı form grafiği sergileyen Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

RİZESPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Ç.Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak Sakyi, Jurecka.

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Tim, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

TRABZONSPOR İLK ŞUTTA GOLÜ BULDU

2' Trabzonspor maça golle başladı. Felipe Augusto topa ilk dokunuşunda maçın ilk şutunu çekerek net bir vuruşla köşeden topu ağlara gönderdi. Trabzonspor mücadelenin henüz başında öne geçti.

FELIPE AUGUSTO BU KEZ DİREĞE TAKILDI

10' Felipe Augusto golü attığı sağ köşeden etkili bir şut çıkardı. Top bu kez direkten geri döndü.

ONUACHU FARKI İKİYE ÇIKARDI

20' Oulai'nin sağ kanattan kullandığı duran topta ceza sahası içerisine gelen ortaya Onuachu yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR SAVUNMASINDA İNANILMAZ HATA PAHALIYA PATLADI

27' Savic'in savunmada paralel pasında Onana ile Batagov topu birbirine bıraktı. Araya giren Rak Sakyi, Onana'yı geçerek topu boş kaleye gönderdi.

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

30' Savic ile Hojer arasındaki mücadelede Rizespor penaltı bekledi. Hojer yerde kalırken bir süre VAR'ı dinleyen Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

RİZESPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

35' Taha Şahin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jurecka topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı. Ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

İLK YARI SONUCU: Ç.RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR