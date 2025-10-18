Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor.

Topladığı 17 puanla milli araya Galatasaray'ın ardından 2. sırada giren Trabzonspor, inişli çıkışlı form grafiği sergileyen Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor'dan sakatlıktan yeni çıkan Oleksandr Zubkov yedek kulübesinde maça başlarken yeni transfer Benjamin Bouchouari ise ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

RİZESPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Ç.Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak Sakyi, Jurecka.

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Tim, Olaigbe, Augusto, Onuachu.