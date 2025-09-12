Rizespor transferin son günü bombayı patlattı!

Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, transfer döneminin bitmesine saatler kala sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Vasco da Gama'da forma giyen Loide Augusto'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya ekibi Vasco do Gama ile anlaşmaya varılmasının ardından futbolcunun İstanbul'a gelerek Acibadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Augusto'nun daha sonra 1 yıllık anlaşmayı imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Augusto'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

25 yaşındaki Augusto daha önce Süper Lig'de Alanyaspor forması giymişti.

