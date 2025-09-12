Rizespor transferin son günü bombayı patlattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kiralık olarak renklerine bağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya ekibi Vasco do Gama ile anlaşmaya varılmasının ardından futbolcunun İstanbul'a gelerek Acibadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Augusto'nun daha sonra 1 yıllık anlaşmayı imzaladığı ifade edildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Augusto'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
25 yaşındaki Augusto daha önce Süper Lig'de Alanyaspor forması giymişti.
