Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı: Palut’tan ofansif uyarı



Haber: İlyas GÜR



Kocaeli deplasmanından 1 puanla dönen Yeşil-Mavililer, haftanın ilk çalışmasını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yaptı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ilk bölümünde kuvvet ve kondisyon depolayan futbolcular, ikinci bölümde ise pas, şut çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



PALUT: “ARTIK TIRMANIŞA GEÇMELİYİZ”



Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Palut, Kocaelispor maçındaki performansa değinerek ofansif üretkenlik konusunda uyarılarda bulundu.

“Defansif anlamda iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak hücumda beklentilerin uzağında kaldık. Kasımpaşa maçına kadar yapacağımız çalışmalarda bu eksikliği önemli ölçüde gidermeliyiz. Çünkü sahamızda ve taraftarımızın önünde oynayacağımız bu maçı mutlaka kazanarak artık tırmanışa geçmemiz gerekiyor” dedi.

HEDEF: İLK İÇ SAHA GALİBİYETİ



Çaykur Rizespor, ligde geride kalan haftalarda ortaya koyduğu mücadeleci futbola rağmen galibiyet sayısını artırmakta zorlandı. Teknik heyet ve oyuncular, Kasımpaşa karşısında alınacak üç puanla hem moral kazanmayı hem de ligde üst sıralara doğru ivme yakalamayı hedefliyor.