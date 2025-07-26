Rizespor’dan transfer şov! 4 yıldız birden geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rizespor’dan transfer şov! 4 yıldız birden geliyor

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, 4 transfer için geri sayıma geçti.

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı planlayan Çaykur Rizespor, transferde büyük oynuyor. Atmacalar mutlu sona yaklaştığı 4 oyuncunun transferiyle imza şov yapmaya hazırlanıyor.

RİZESPOR 4 YABANCI OYUNCUYU İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Rizespor kaleye Cagliari’nin 28 yaşındaki Sırp file bekçisi Boris Radunovic’i, savunmaya ise bonservisi elinde olan Kolombiyalı stoper Alexis Perez’i düşünüyor.

Karadeniz ekibi ayrıca Norveçli ön libero Mathias Norman ve Rus merkez orta saha Daler Kuzyaev için de görüşmelerini sürdürüyor. Üç futbolcunun bonservisinin elinde olması, transfer süreçlerini hızlandıran en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Son Haberler
Mucize bebek! 280 gram doğdu, doktorlar yaşamaz dedi...
Mucize bebek! 280 gram doğdu, doktorlar yaşamaz dedi...
Kazada hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı, toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı, toprağa verildi
Ali Koç açıkladı, ünlü gazeteciden teyit geldi: F.Bahçe teklif yükseltti
Ali Koç açıkladı, ünlü gazeteciden teyit geldi: F.Bahçe teklif yükseltti
En büyük kuraklığı yaşayacak il belli oldu! Uzman isim tarih vererek uyardı
En büyük kuraklığı yaşayacak il belli oldu! Uzman isim tarih vererek uyardı
Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldu
Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldu