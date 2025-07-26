Rizespor’dan transfer şov! 4 yıldız birden geliyor

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı planlayan Çaykur Rizespor, transferde büyük oynuyor. Atmacalar mutlu sona yaklaştığı 4 oyuncunun transferiyle imza şov yapmaya hazırlanıyor.

RİZESPOR 4 YABANCI OYUNCUYU İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Rizespor kaleye Cagliari’nin 28 yaşındaki Sırp file bekçisi Boris Radunovic’i, savunmaya ise bonservisi elinde olan Kolombiyalı stoper Alexis Perez’i düşünüyor.

Karadeniz ekibi ayrıca Norveçli ön libero Mathias Norman ve Rus merkez orta saha Daler Kuzyaev için de görüşmelerini sürdürüyor. Üç futbolcunun bonservisinin elinde olması, transfer süreçlerini hızlandıran en önemli faktör olarak öne çıkıyor.