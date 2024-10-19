Rize’yi önce fırtına sonra doldu vurdu

Kaynak: İHA
Rize’yi önce fırtına sonra doldu vurdu

Rize'de çıkan fırtına nedeniyle Çayeli ilçesinde çatılar uçarken Pazar ve Ardeşen ilçeleri açıklarında hortum çıktı.

Rize'de çıkan fırtına nedeniyle Çayeli ilçesinde çatılar uçarken Pazar ve Ardeşen ilçeleri açıklarında hortum çıktı. Sonrasında yağan dolu yerini açık havaya bıraktı.

rize33444.jpg

Olumsuz hava şartları Rize'de etkili olurken hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ufak çapta toprak kayması ve heyelanların meydana geldiği Rize'de Ardeşen ilçesi ile Pazar ilçesinde denizde hortum çıktı. İki ilçeden de rahatlıkla görülebilen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameraları ile kaydedildi. Çayeli ilçesinde ise etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar hareket etmekte güçlük çekti. İlçede bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

rize555566.jpg

Fırtınanın ardından şehirde dolu yağışı başladı. Tüm şehri etkisi altına alan dolu yağışı Pazar ilçesinde yağmurla karışık olunca su birikintilerine neden oldu. Kısa süren dolu yağışı yerini açık havaya bıraktı.

Son Haberler
Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ve kardeşinin feryatları yürek dağladı... Cenazede gözyaşları sel oldu
Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ve kardeşinin feryatları yürek dağladı... Cenazede gözyaşları sel oldu
Bursa'da halı saha maçında fenalaşan 27 yaşındaki kişi öldü
Bursa'da halı saha maçında fenalaşan 27 yaşındaki kişi öldü
ÇYDD'den 'yenidoğan çetesi' tepkisi
ÇYDD'den 'yenidoğan çetesi' tepkisi
Artvin'de kardan kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Artvin'de kardan kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Gümüşhane yaylaları beyaza büründü
Gümüşhane yaylaları beyaza büründü