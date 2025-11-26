Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Ferencvaroş'u ağırlayacak. 4 maçta 10 puan toplayan Macar ekibinin teknik direktörü Robbie Keane düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keane'nin sözleri özetle şöyle...

Fenerbahçe eksiklere rağmen çok güçlü: (Fenerbahçe'de bazı kilit oyuncular yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna)Fenerbahçe’nin eksikleri olsa bile hâlâ harika oyuncuları var. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık.

Her futbolcunun bu atmosferi yaşaması lazım: Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye’nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım.

Mourinho ile buluşabilseydik: (Dostunuz Jose Mourinho'yla görüşemediğiniz için üzülüyor musunuz? sorusu üzerine) Jose Mourinho tartışılmaz ki dünyanın en iyi teknik direktörlerden birisi. Şu an da olduğu yerde çok başarılı keşke buluşabilseydik. O da Benfica'da kendi görevini harika yapıyor.

Ferencváros'un Brezilyalı futbolcusu Cadu ise "Fenerbahçe çok büyük bir takım, bunu hepimiz biliyoruz. Hücum konusunda hazırlıklıyız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten bir futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır" diye konuştu.