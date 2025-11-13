Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, aradığı ismi İspanya LaLiga'da buldu. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Robert Lewandowski olduğu ifade iddia edildi.

FENERBAHÇE ROBERT LEWNADOWSKI'NİN MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılması beklenen Lewandowski'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Kanarya'nın, dünyaca ünlü golcünün menajerine oyuncunun durumunu sorduğu ve geri dönüş beklediği aktarıldı.

Robert Lewandowski adım adım Süper Lig devine! İlk görüşme gerçekleşti - Resim : 2

Katalan deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Polonyalı'nın Barcelona'dan beklediği teklifi alamadığı ve ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı.

