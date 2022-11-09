9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı Lewandowski'nin

Üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı Lewandowski'nin

Bayern Münih formasıyla geçen sezon Almanya Bundesliga'da35 gol atan Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Avrupa'nın en golcü futbolcusu ödülü olan Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 18:14
Takip Et

Robert Lewandowski üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı ödülünü aldı

Üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı Lewandowski'nin
+
Aa
-

Lewandowski, Barselona'da düzenlenen ödül töreninde üst üste ikinci kez (2020-2021'de 41 gol ve 2021-2022'de 35 gol) Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

Ödülünü eski Barcelonalı futbolcu Carles Puyol'un elinden alan Lewandowski, "Bu ödülden dolayı eski takımıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Barcelona'da olmaktan çok memnunum. Eminim ki gelecek yıl da çok iyi olacak. Burada olmak benim için çok önemli." dedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elenmelerine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek istediklerini kaydeden Polonyalı futbolcu, "Hatalarımız oldu, Barcelona'da yeni bir dönem var. Sayfa değiştirip, pozitif bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

LEWA'YA GÖRE FAVORİ BREZİLYA VE ARJANTİN

Milli formasını giydiği Polonya'nın Dünya Kupası'na katılmasından mutlu olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında oynanmasından dolayı ilginç bir Dünya Kupası heyecanı yaşayacaklarını dile getirdi.

Lewandowski, Brezilya ve Arjantin'in organizasyonda favori olduğunu ama her şeyin yaşanabileceği, zor ve karışık bir turnuvanın kendilerini beklediğini söyledi.

Törene Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Xavi Hernandez de katıldı.

Geçen sezon Avrupa liglerinde Lewandowski'nin ardından en fazla gol atan futbolcular Kylian Mbappe (Paris Saint Germain, 28 gol) ve Ciro Immobile (Lazio, 27 gol) ve Karim Benzema (Real Madrid, 27 gol) olmuştu.

Bu sezon başında Barcelona'ya transfer olan Polonyalı futbolcu, şimdiye kadar fileleri 13 kez havalandırdı.

Avrupa Altın Ayakkabı ödülü ilk kez 1967-1968 sezonunda Portekizli futbolcu Eusebio da Silva Ferreira'ya (Benfica, 42 gol) verilmişti.

Barcelona formasıyla 6 kez Altın Ayakkabı alan Lionel Messi, bu ödülü en fazla kazanan futbolcu olma unvanını taşıyor.

Bu ödülü alan tek Türk futbolcu ise 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla attığı 39 golle Tanju Çolak oldu.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
5
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
7
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.