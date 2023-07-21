Oppenheimer filmine konu olan fizikçi Robert Oppenheimer sinemaseverler tarafından hayatı merak edilir oldu. Peki, Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz Cuma günü yani bugün gösterime giriyor. Oppenheimer filmine konu olan fizikçi Robert Oppenheimer'ın hayatı da sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı Oppenheimer filmi bugün gösterime girdi. Murphy, filmde, nükleer silahların geliştirilmesinde büyük rol oynayan teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’ı canlandırdı.

ROBERT OPPENHEİMER KİMDİR?

J. Robert Oppenheimer varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 22 Nisan 1904’te ABD’nin New York şehrinde dünyaya geldi ve küçük yaşlardan itibaren olağanüstü entelektüel yetenekler gösterdi.

Harvard Üniversitesi’ne devam etti ve daha sonra İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde okudu ve burada Max Born ve Paul Dirac gibi önemli fizikçilerle çalıştı.

Oppenheimer kuantum mekaniği alanına önemli katkılarda bulundu. Elektronlar ve pozitronlar teorisinin yanı sıra kozmik ışınların doğası üzerine araştırmalar yaptı. Bu alandaki çalışmaları, gelecekte teorik fiziğe yapacağı katkıların temelini oluşturdu.

II. Dünya Savaşı sırasında Oppenheimer, ilk atom bombasını yapmayı amaçlayan çok gizli bir araştırma ve geliştirme çabası olan Manhattan Projesi’nde önemli bir rol oynadı. New Mexico’daki Los Alamos Laboratuvarı’nın bilimsel direktörü olarak atandı ve burada bombanın geliştirilmesini denetledi.

Oppenheimer’ın liderliğinde Los Alamos’taki ekip ilk atom bombasını başarıyla üretti ve test etti. Trinity kod adlı test 16 Temmuz 1945’te New Mexico çölünde gerçekleştirildi ve bilim ve savaş tarihinde çok önemli bir an oldu.

Başarılı testin ardından Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombaları atılarak İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi hızlandırıldı. Ancak Oppenheimer’ın nükleer silahların geliştirilmesindeki rolü savaş sonrası yıllarda bazı tartışmalara yol açtı. Komünist ideolojilere sempati duyduğu suçlamalarıyla karşılaştı ve ABD’deki McCarthycilik döneminde güvenlik izni iptal edildi.