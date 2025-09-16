Robert Redford kimdir?

Charles Robert Redford Jr., yani daha çok bildiğimiz adıyla Robert Redford, 18 Ağustos 1936 tarihinde Kaliforniya'nın Santa Monica şehrinde doğmuş bir Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı.

Kariyeri boyunca Hollywood'un en ikonik figürlerinden biri olarak kabul edilen Redford, hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle sayısız ödül kazanmış, sinema dünyasını derinden etkiledi.

Eğitim hayatında sporcu bir gençlik geçirmiş, ancak üniversite yıllarında beysbol bursunu kaybederek sanat ve tiyatro dünyasına yöneldi.

KARİYER BAŞLANGICI VE YÜKSELİŞİ

Redford'un sinema macerası 1960'larda televizyon dizileriyle başladı. İlk önemli film rolünü 1967 yapımı Barefoot in the Park ile aldı, burada Jane Fonda ile başrolü paylaştı. Ancak asıl ünü, 1969 yapımı Butch Cassidy and the Sundance Kid filminde Paul Newman ile birlikte oynamasıyla geldi. Bu western klasiği, gişe rekorları kırdı ve Redford'u bir gecede yıldız yaptı.

1970'lerde The Candidate (1972), The Way We Were (1973) ve The Sting (1973) gibi filmlerle zirveye ulaştı.

The Great Gatsby (1974) ve Three Days of the Condor (1975) ile de dramatik rollerinde ustalaştığını gösterdi.1976 yılında kurduğu Sundance Film Festivali, bağımsız sinemayı destekleyen bir platform haline gelerek binlerce yeni yeteneğe kapı açtı.

Yönetmen olarak ilk filmi Ordinary People (1980), En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandırdı ve Timothy Hutton'a da ödül getirdi. Daha sonraki yapımları arasında Quiz Show (1994) ve A River Runs Through It (1992) gibi eleştirmenlerce övülen eserler var.

Son yıllarda The Old Man & the Gun (2018) gibi filmlerde rol aldı ve Sundance'i genişleterek belgesel sinemaya odaklandı.

Ödüller ve MirasıRedford, ömrü boyunca iki Oscar kazandı (yönetmenlik ve ömür boyu başarı ödülü), Altın Küre'ler ve BAFTA'lar dahil onlarca ödül aldı. Çevreci aktivizmiyle de tanınan Redford, Amerikan Yerler Koruma Vakfı'nı kurdu.

Filmleri, Amerikan sinemasının altın çağını simgeliyor; mavi gözleri, karizmatik duruşu ve entelektüel derinliğiyle "Hollywood'un yakışıklı entelektüeli" lakabını hak etti.

KİŞİSEL HAYATI

1958'de Lola van Wagenen ile evlendi, dört çocukları oldu ancak 1985'te boşandılar. Çocuklarından biri, Scott, bebekken ani bebek ölümü sendromundan hayatını kaybetti.

James Redford (yapımcı) 2020'de karaciğer yetmezliğinden öldü. Redford, 1987'de ressam ve aktivist Sibylle Szaggars ile birlikte oldu.

Utah'ta sakin bir hayat sürdürdü, golf ve kayak gibi sporlara tutkulu bir adamdı.

Robert Redford, sinema tarihinin yaşayan efsanelerinden biri olarak anılıyor ve eserleri nesiller boyu ilham vermeye devam ediyor.