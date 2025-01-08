Roberto Carlos evsiz kaldı. Real Madrid tesislerine taşındı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos zor günler yaşıyor. Real Madrid efsanesi eski futbolcu 15 yıllık eşi Mariana Lucon ile boşanma sürecine girdikten sonra evsiz kaldı. 51 yaşındaki eski futbolcunun Real Madrid tesislerine taşındığı öğrenildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde Brezilyalı yıldızın 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği belirtildi.

Brezilyalı efsane futbolcunun Mariana Lucon'la evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Lucon'un kendi evlerinde kaldığı, Lucon'un ailesinin ise Carlos'a ait bir diğer evde oturduğu için Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı ifade edildi.

Real Madrid'de futbol elçiliği görevini sürdüren Roberto Carlos, 11 sezon forma giydiği İspanyol devinde 527 maçta sahaya çıktı.

Carlos, 2.5 sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyerken teknik direktör olarak Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdı.