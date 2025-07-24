Roberto Firmino imzayı attı!

Kaynak: AA
Roberto Firmino imzayı attı!

Katar ekibi Al Sadd, Suudi, ekibi Al Ahli'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Roberto Firmino'yu transfer ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Firmino ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Katar futbol kulübü Al Sadd, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2027 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

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İngiltere'nin Liverpool takımından 2023 yazında Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı forvet, Suudi ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 65 maçta forma giydi ve 21 gol attı.

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