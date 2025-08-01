Roberto Mancini Süper Lig'e dönüyor! Görüşmeyi resmen açıkladılar

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, yıllar sonra bir kez daha ülkemizde görev yapabilir. Ekim ayından bu yana boşta olan Roberto Mancini, Süper Lig deviyle görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

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ROBERTO MANCINI BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA GEÇEBİLİR

Shakhtar Donetsk'e diş geçiremeyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamayan Beşiktaş'ta, Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılabilir.

Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş Norveçli hocaya veda etmesi durumunda Roberto Mancini'yi göreve getirmeyi planlıyor. Haberin detaylarında, siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Roberto Mancini ile iletişime geçerek maaş taleplerini görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.

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Öte yandan Roberto Mancini'ye ek olarak Sergen Yalçın'ın da gündemdeki isimlerden birisi olduğu aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı ile toplamda 18 karşılaşmada görev yaptı. İtalyan teknik adam, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayasramaç başına 1,44 puan ortalaması yakaladı.

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