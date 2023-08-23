Roberto Mancini'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı

İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, Roberto Mancini'nin istifa sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Roberto Mancini'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı

İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, A Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini’nin istifa sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Corriere della Sera'ya konuşan Gabriele Gravina, "İstifasını ilk kez avukatı olan eşi Silvia Fortini'den, Futbol Federasyonu ofisine sözleşme feshi için resmi bir heyetin gelmesinden bir gün önce duydum" ifadelerini kullandı.

Mancini'nin yaptıklarına sitem eden Gravina, "Mancini gözümün içine bakarak iradesini bana belirtseydi daha çok memnun olurdum" dedi.

Deneyimli teknik adamın Suudi Arabistan Futbol Federayonu'ndan A Milli Takım'ın başına geçmesi için astronomik bir teklif aldığı ve bu yüzden istifa ettiği iddia edilmişti.

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