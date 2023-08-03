Roberto Soldado futbola veda etti

Son olarak Levante formasını terleten Roberto Soldado, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Bugün 21 yıllık kariyerime son noktayı koyuyorum. Gerçekleşeceğini ve bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğim bir hayale de son veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden takım arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Oynadığı sürede ise 59 maça çıktı ve 19 gol-11 asistlik katkı gösterdi.