Robin van Persie'den Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray itiraf!

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe Feyenoord deplasmanına konuk olacak.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A ATTIĞIM 2 GOLÜ UNUTAMIYORUM"

Gelen soru üzerine Fenerbahçe'deki en güzel hatırasını açıklayan van Persie, "Galatasaray'a 2 gol attığım maç Fenerbahçe'deki en güzel anılarımdan biriydi." diye konuştu.

"ÇOK ZOR BİR EŞLEŞME OLACAK"

Hollandalı teknik adam eski takımmı Fenerbahçe ile eşleşmelerinden dolayı hissettiği duyguları ise şöyle tarif etti:

"Karışık duygular içerisindeyim. Çok zor bir eşleşme olacak. Bu meydan okumaya dört gözle bakıyoruz. Çok bir takım ve çok iyi bir teknik direktörleri var. Biz hazırız onlar için. Yeniden Kadıköy'e gideceğim için de mutluyum."

FENERBAHÇE'DEN ŞOFÖRÜMLE GÖRÜŞTÜM

Maç öncesi Fenerbahçe'den kimseyle görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine van Persie, "Eski şoförümle görüştüm. WhatsApp'tan konuştuk. Fenerbahçe'de güvenlikte çalışıyor şimdi. Onu görmek beni mutlu edecek." dedi.

AHMEDHODZIC SAHADA OLABİLİR

Robin Van Persie, ayrıca Sheffield United'dan yeni transferleri Bosna Hersekli stoper Anel Ahmedhodzic'in yarın oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.