Robin Williams’ın Robot Adam'ı 25 yaşında

Robin Williams'ın 10. ölüm yıldönümünü anarken, oyuncunun öne çıkan performansları yeniden gündeme geliyor. Williams, 1999 yapımı Bicentennial Man filminde Andrew adında, insan benzeri özelliklere sahip bir robotu canlandırdı. Film, Isaac Asimov’un iki öyküsünden uyarlanarak, bir robotun 200 yıllık özgün ve çok katmanlı serüvenini beyaz perdeye taşıyor.

YOĞUN ELEŞTİRİLER VE ANLAŞILMAKTA GÜÇLÜK

Film, vizyona girdiği dönemde “çok duygusal” ve “çok yavaş” olarak nitelendirilerek eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Oysa ki Bicentennial Man yani Robot Adam bir aksiyon filmi değil; Andrew’un insan olma çabasını ve bu süreçte sevgiyle şekillenen yolculuğunu anlatan derin bir hikâye.

Robin Williams’ın oyunculuğu filme damgasını vuruyor. Williams, ilk yarıda robot kostümü içinde sahne alarak role verdiği özeni gözler önüne seriyor. Andrew’un insana dönüşümü, onun bir robot olarak başladığı hayatta kimlik bulma çabasını ortaya koyuyor.

DOKUNAKLI İLİŞKİLER VE SEVGİNİN FARKLI YÜZLERİ

Asimov’un hikâyeleri genellikle bilimsel ve soğukkanlı bir tona sahiptir, ancak Bicentennial Man, Andrew’un insanlarla kurduğu ilişkileri öne çıkararak farklı bir yol izler. Richard Martin (Sam Neill), Andrew’u üretici şirkete karşı koruyarak ona özgün bir kimlik kazanması için cesaret verir. Ancak Andrew’un bağımsızlığını para ile teklif etmesi, Richard’ı derinden yaralayarak dostluklarını sınıyor.

Film aynı zamanda sevginin dönüşümüne de önem verir. Andrew, Richard’ın küçük kızı Amanda’ya (Little Miss) bağlılık duyarken, yıllar sonra Amanda’nın torunu Portia’ya (Embeth Davidtz) aşık olur. Bu romantik boyut, Andrew’un insanlığa adım atma arzusunu daha da gücülendirir.

İNSAN OLMANIN BEDELİ

Film, insanlığa geçişinin ürettiği sorularla izleyiciyi düşünmeye sevk ediyor. Andrew, insanlığın kusurlu doğasına rağmen, insan olmanın her şeyden değerli olduğuna inanıyor. Bunun için de kendi özgünlüğünden ve sonsuz yaşamdan vazgeçiyor.

Filmin sonunda Andrew, insan gibi yaşayıp insan gibi ölmeyi tercih ederek, kendi mutluluğunu buluyor. Robot Adam veya orjinalince söyleyecek olunursa Bicentennial Man, her ne kadar eleştirilere maruz kalsa da, sevgi, kimlik ve insan olmanın anlamını sorgulayan unutulmaz bir hikâye olarak hafızalarda yer ediniyor.