Robocop adaleti sağlamaya geliyor

Polonya merkezli Teyon stüdyosu, 2023 yılında çıkan RoboCop: Rogue City ile büyük ses getirmişti. Şimdi ise, “Unfinished Business” adlı bağımsız genişletme paketiyle oyuncuları tekrar Yeni Detroit’in karanlık sokaklarına çağırıyor. Bu yeni yapım, yaklaşık sekiz saatlik süresi ve yüksek tempolu aksiyon yapısıyla hem serinin müdavimlerini hem de yeni oyuncuları kendine çekiyor. Üstelik sadece 30 dolar gibi mütevazı bir fiyatla sunuluyor.

Unfinished Business, selefi Rogue City’nin hikâye ağırlıklı yapısından biraz uzaklaşarak daha çok çatışma odaklı bir FPS deneyimi sunuyor. Metro West karakoluna yapılan bir saldırı ile başlayan oyun, RoboCop’un bir OCP binası olan OmniTower’a tek başına düzenlediği operasyonu konu alıyor. Ana senaryo intikam temasına dayanıyor olsa da, Alex Murphy’nin geçmişine dair verilen sahneler, hikâyeyi daha derin kılıyor.

YENİ SİLAHLAR, YENİ DÜŞMANLAR, ESKİ TAT

Oyun, oyuncuya Auto-9 gibi klasik silahların yanı sıra yeni cephane türleri ve düşman profilleri de sunuyor. Yine de Auto-9’un ikonik gücü karşısında diğer silahlar yalnızca belirli sahnelerde tercih ediliyor. Rogue City’de kullanılan yetenek ağacı sistemi yeniden tasarlanmış ve kişisel silah geliştirmeleriyle daha özelleştirilebilir hale getirilmiş. Yıkım odaklı görevlerde oyuncu, adeta bir adalet makinesi gibi OmniTower içinde yol alıyor.

Unfinished Business'ın en dikkat çekici bölümleri ise Alex Murphy olarak oynanan geçmiş sahneleri ve dev robot ED-209’un kontrol edildiği görevler. Murphy’nin zırhsız haliyle görev alması, oyun akışına yavaşlatılmış ama gerilimli bir hava katarken, ED-209 bölümleri ise sınırsız mühimmat ve ağır silahlarla dolu tam bir güç fantezisi sunuyor.

FELSEFİ DERİNLİK YERİNE ANLIK HAZ

Rogue City, bilinç aktarımı, kent çöküşü ve şirketlerin denetimsiz büyümesi gibi derin konulara değinmişti. Ancak Unfinished Business, bu sosyopolitik altyapıyı geri plana atarak, daha sade ama doyurucu bir FPS deneyimi yaratmış. Hikâye açısından önceki oyunun felsefi boyutunu arayanlar için eksik kalan yönler olsa da, aksiyon severler için hız kesmeyen bir eğlence vaat ediyor.

Oyunun kısa süresi, yoğun çatışma sahneleriyle dengelenmiş ve DLC yerine neredeyse yeni bir oyun deneyimi sunuyor. RoboCop hayranları için bu yapım, seriye dair en tatmin edici içeriklerden biri olarak dikkat çekiyor. Oyun şu anda PlayStation, Xbox ve PC platformlarında erişilebilir durumda.