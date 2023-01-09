Yapay zekanın robot avukatı. Mahkemelerde görev yapacak

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, yapay zeka teknolojisi, ABD'de şubat ayında görülecek bir davada hukuk danışmanlığı hizmetinde kullanılacak.

Yapay zeka, bir akıllı telefon üzerinde çalışacak ve sanığa kulaklık aracılığıyla ne söyleyeceği konusunda danışmanlık yapacak. Bundan önce ise, şubat ayında mahkeme salonundaki konuşmaları dinleyecek.

Mahkemenin yeri ve sanığın ismi, söz konusu yapay zeka teknolojisini geliştiren DoNotPay şirketi tarafından gizli tutuluyor.

DoNotPay'in CEO'su Joshua Browder, telefon kısıtlamalarını aşmak için kulaklık vasıtasıyla izin verilen "dinleme erişim standartlarını" kullanacaklarını belirtti.

MALEZYA DA DENEMİŞTİ

Malezya'nın pilot uygulama kapsamında, Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki mahkemelerde yapay zeka yargılama sistemi 2022 başlarında denenmeye başlanmıştı.

Yetkililer, yapay zeka tabanlı yargılama sistemlerinin cezaları daha tutarlı hale getirdiğini, davalardaki yığılmaları hızlı ve daha masrafsız bir yolla temizlediğini, tarafların uzun, pahalı ve stresli davalardan kaçınmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.