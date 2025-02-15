Robot iskeleti giyen yolda gider gibi dağa tırmanıyor. RoboCop filmi gerçek mi oluyor

Çinliler RoboCop filmini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun ilk örneği bir dağ tırmanışında test edildi. Ürün Mart ayında satışa sunulacak.

Çin’in Tai Dağı'na tırmanırken robot iskeleti kullanan bir turist, cihazın bacaklara binen yükü hafiflettiğini ve tırmanışı kolaylaştırdığını belirtti. Dış iskeletler, yaşlı bakımında da büyük potansiyel taşıyor.

Çin’in ünlü Tai Dağı, 7.000 basamağı aşmak zorunda olan dağcıları zorlarken, Shandong eyaletinde tanıtılan yapay zeka destekli dış iskeletler, tırmanışı kolaylaştırmayı vaat ediyor. Tai Dağı’na tırmanmak için kullanılan bu cihazlar, kullanıcıların bacaklarındaki yükü hafifleterek, tırmanmayı çok daha az yorucu hale getiriyor.

29 Ocak’ta tanıtımı yapılan dış iskeletler, Tai Dağı’nda 200’den fazla kişi tarafından denendi. Kullanıcılar, yaklaşık 320 Türk Lirası karşılığında cihazları kiralayabiliyor. Shenzhen merkezli Kenqing Technology firması tarafından geliştirilen dış iskelet, bel ve uylukları saran yapısıyla tırmanmayı kolaylaştırıyor.

68 yaşındaki turist Li Chengde, cihazı kullanarak zirveye ulaşmanın şaşırtıcı derecede kolay olduğunu belirterek, “Biri beni yukarı çekiyor gibiydi” dedi. Bu cihazlar, Tai Dağı gibi zorlu tırmanışları daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, cihazın yapay zeka algoritmaları sayesinde adımlarını algılayarak destek alabiliyor. Cihazın batarya ömrü, yaklaşık 5 saat olup, Tai Dağı’na tırmanmak için genellikle 6 saat gerekmekte.

Test aşamasında olan cihazların, mart ayının başında satışa sunulması bekleniyor. Cihazın, yaşlılar için de büyük faydalar sağlayabileceği belirtiliyor. Çin’in yaşlanan nüfusu göz önüne alındığında, dış iskeletlerin geniş kullanım alanları üzerine tartışmalar sürüyor. 2024 yılı itibariyle Çin’de akıllı yaşlı bakım pazarının büyüklüğünün 934 milyar doları aşması bekleniyor.

Dış iskeletler, yaşlıların günlük aktivitelerini kolaylaştırabilir. Ancak bazı kullanıcılar, cihazı takarken zorluklar yaşadıklarını ve bataryanın ömrünün artması gerektiğini belirtti. Yine de, bu teknoloji gelecekte hem dağcılık hem de yaşlı bakımı için önemli bir potansiyel taşıyor.