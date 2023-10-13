“Robot İsmet” infilak etti

Artık pek çok evde kullanılan ve kullanımı oldukça yaygın olan robot süpürge evlerin neredeyse temel ihtiyacı haline geldi. Kendi kendine süpüren silen, hatta artık kendi kendini bile temizleyen robot süpürgelere her gün yeni bir özellik de ekleniyor.

PATLAMA NEDENİ BULUNAMADI

Ancak robot süpürge kullanan vatandaşın evindeki robotun patladığını gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından evinde robotu olan herkes endişelendi.

Temizlik esnasında patlayan robotu servise gönderen vatandaş servisten de kullanıcı hatası yanıtı alınca olanları teker teker anlattı. Teknik servis, herhangi bir değişeni olmayan robotun patlama sebebini ise üzerindeki çiziklere bağladı.

BU VİDEO BURADA KALSIN

Robot sahibi vatandaşın sosyal medyada yaptığı açıklama ise şu şekilde, "Daha önce robot süpürgemizin patladığı videoyu paylaşmıştım ancak marka ile iletişime geçmek ve herekese daha sağlıklı bilgi vermek için kaldırdım. Şimdi tekrar yüklüyorum zira @xiaomi.global ile irtibata geçip süpürgeyi @ounoservice gönderdim. Servis bana kullanıcı hatası olduğunu ifade etti ve yenisi ile değiştirmek için 7800₺ istedi. Süpürgenin daha önce hiçbir mekanizması değiştirilmemesine rağmen kendi kendine patlaması akıl işi değil! (Üzerinde çizikler varmış bu yüzden patladığını ifade ediyorlar!) Ürünü @trendyolcom dan almıştım. Diyeceğim o ki: Herkes Xiaomi cihazının ani patlamalarına karşı hazırlıklı olsun. Bu video da burada kalsın."

ROBOT İSMET NEDİR

Robot süpürgenin patlaması ise, sosyal medyada çektikleri parodi videolarla gündem olan Kıbrıslı ailenin sahip olduğu robot süpürge İsmet'i akıllara getirdi.