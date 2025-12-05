Prof. Dr. Aydın, “Robotik cerrahi, daha az ağrı sağlıyor. Robotik cerrahideki 3D ve yüksek çözünürlüklü görüntü sayesinde ameliyat alanını büyütülmüş ve çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hem cerrahın hareket kabiliyetini artırıyor hem de hastanın operasyon sürecine olumlu yansıyor” dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntü ve el bileği hareketlerini taklit eden robot kolları sayesinde ameliyatların çok daha güvenli ve hassas şekilde yapılabildiğini söyledi.

Robotik cerrahinin en önemli avantajlarından biri gelişmiş görüntüleme sistemi. Prof. Dr. Aydın, “Robotik cerrahideki 3D ve yüksek çözünürlüklü görüntü sayesinde ameliyat alanını büyütülmüş ve çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hem cerrahın hareket kabiliyetini artırıyor hem de hastanın operasyon sürecine olumlu yansıyor” dedi.

Prof. Dr. Aydın, bu özellik sayesinde özellikle dar anatomik bölgelerde daha güvenli bir çalışma imkanı doğduğunu belirtti.

Robotik kolların cerrahın el bileği hareketlerini birebir taklit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Bu teknoloji sayesinde daha estetik dikişler atabiliyor, daha hassas disseksiyon yapabiliyoruz. Robotik cerrahi bize el bileğinin tüm hareket kabiliyetini ameliyat sahasında kullanma imkânı sunuyor” ifadelerini kullandı.