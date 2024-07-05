Robotlar BMW'de iş başı yaptı. Mavi yakalıların gözü yaşlı

Robot ve yapay zeka şirketi Figure AI’ın geliştirdiği Figure 01 6 ay önce BMW’de işe başlamıştı. ABD’de işe başlayan robotun nasıl çalıştığı herkes tarafından merak ediliyordu.

Figure AI şirketinin geliştirip işe başlattığı Figure 01’in nasıl çalıştığı BMW tarafından paylaşılan bir videoda ortaya çıktı. 2 dakikaya yakın bir sürede çalışmasını izlediğimiz robotun pek yavaş çalıştığı yorumları yapıldı.

Ancak bu yorum yanıltıcı bir yorum, bilakis şirketler şu an için sadece bir deneme sürecini gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere yapay zeka da bu şekilde çıkmıştı.

İlk çıktığında herkes tarafından aptal olarak nitelendirilen yapay zekanın birkaç sene içerisinde kat ettiği mesafe gözler önüne konulduğuna şaşırmadan ziyade artık korkutucu olduğu ve mutlaka kontrol altına alınması gerektiği yorumları yapılıyor.