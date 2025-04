Rock efsanesi Mike Peters hayata veda etti

Galli rock grubu The Alarm’ın kurucusu ve solisti Mike Peters, 66 yaşında hayatını kaybetti. Otuz yılı aşkın süredir kanserle mücadele eden Peters, hem müzikal kariyeriyle hem de hayırseverliğiyle hafızalara kazındı.

1981’de Prestatyn’de kurulan The Alarm, punk etkili melodileri ve samimi sahne tarzıyla beş milyondan fazla albüm sattı. Sixty Eight Guns ve Blaze of Glory gibi şarkılarla adını duyuran grup, U2 ve Bob Dylan gibi devlerle sahne paylaştı.

Peters 1995’te lenfoma teşhisi aldı, ardından iki kez lösemi geçirdi. 2019’da kanserle mücadeleye katkılarından ötürü Britanya İmparatorluk Nişanı ile onurlandırıldı.

Eşi Jules ile birlikte Love Hope Strength adlı vakfı kurarak dünya çapında kemik iliği bağışçılarını teşvik eden sanatçı, Himalayalar ve Snowdon gibi zirvelerde konserler düzenledi.

2014’te Bruce Springsteen ile sahneye çıkan Peters, müziğin hayatını uzattığını söyleyerek, "Son nefese kadar yaşamaya ve pozitif kalmaya çalışın" mesajını verdi.

Son olarak 2025’te Richter sendromuna yakalanan sanatçı, bağışıklık sistemini yeniden programlayan bir tedaviyle yaşama tutunmaya çalıştı. Ancak bu mücadeleyi kaybetti.