Black Sabbath’ın efsanevi solisti ve metal müziğin “Prince of Darkness” lakaplı öncüsü Ozzy Osbourne, 22 Temmuz’da 76 yaşında vefat etti.

Sharon Osbourne, eşinin öldüğü güne dair detayları ve son sözlerini ilk kez paylaştı.

Ailesi vefatı şu açıklamayla duyurmuştu: “Sevgiyle çevrili olan sevgili Ozzy’mizin bu sabah vefatını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Aile mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz.”

‘UYAN VE BENİ ÖP’ DEMİŞ

Sharon Osbourne, eşinin vefatından sonraki ilk röportajında o geceyi şöyle anlattı:

“Tüm gece tuvalete inip çıkıyordu. Saat 04.30 gibi bana dönüp ‘Uyan’ dedi. Zaten uyanıktım, dedim. Sonra ‘Beni öp’ dedi. Ardından ‘Sıkıca sarıl.’ Az sonra Ozzy, evin alt katındaki spor odasına indi, 20 dakikalık bir egzersiz yaptı ve ne yazık ki kalp krizi geçirdi.”

Sharon hemen aşağı indiğinde onu yerde baygın halde bulduğunu, kurtarma çabalarına rağmen “Artık gittiğini” anladığını söyledi.

Son haftaları sağlık sorunları, doktor uyarıları ve zorluklarla geçen Ozzy, buna rağmen eşiyle birlikte son bir konser düzenleme kararı almıştı.

Daily Mail’e göre Ozzy, son konserinde sahneden indikten sonra duygusal anlar yaşadı ve Sharon’a, “Bunca insanın beni sevdiğini bilmiyordum” dedi.

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

Ozzy Osbourne (tam adı John Michael Osbourne), 3 Aralık 1948'de İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğmuş, 22 Temmuz 2025'te 76 yaşında hayatını kaybetmiş efsanevi İngiliz rock ve heavy metal şarkıcısı, söz yazarıdır.

"Karanlığın Prensi" (Prince of Darkness) lakabıyla tanınır.Heavy metal müziğin öncülerinden Black Sabbath grubunun kurucu solisti olarak 1968'de ün kazandı. Grubun ikonik şarkıları arasında "Paranoid", "Iron Man", "War Pigs" ve "Black Sabbath" yer alır.

1979'da gruptan ayrıldıktan sonra başarılı bir solo kariyere başladı; "Blizzard of Ozz" (1980), "Diary of a Madman" (1981), "No More Tears" (1991) gibi albümlerle Grammy ödülleri kazandı ve milyonlarca plak sattı.

Sahne performanslarında çılgınlıklarıyla (örneğin canlı yarasa ısırma olayı) gündeme geldi, uyuşturucu bağımlılığı ve skandallarla dolu bir hayat yaşadı.

Eşi Sharon Osbourne ile 2002-2005 arası MTV'de yayınlanan "The Osbournes" reality şovuyla yeni nesillere ulaştı.

Son yıllarında Parkinson hastalığıyla mücadele etti, 2025'te Birmingham'da Black Sabbath ile son veda konserini verdi.