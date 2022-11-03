NBA’de herkes Türk yıldızı konuşuyor

Rockets'ın evinde Clippers'a 109-101 mağlup olduğu maçta 33 dakika oyunda kalan Alperen, karşılaşmayı 26 sayı 13 ribaunt 2 asist ile tamamladı. Houston Rockets'ın en skorer oyuncusu olan Alperen'in performansı, mağlubiyetin önüne geçemedi. Los Angeles Clippers'ta ise Paul George 28 sayı 4 ribaunt 5 asist ile takımına galibiyeti getiren isim oldu.

TÜRKLER ŞOV YAPTI

NBA'de Türkiye'yi temsil eden diğer basketbolculardan Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının Boston Celtics'i 114-113 mağlup ettiği karşılaşmada 4 ribaunt ile oynarken, Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz ve Miami Heat'te forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, geceyi süre almadan geçirdi.

GECENİN SONUÇLARI:

Ligde oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde;

Philadelphia 112-121 Washington

Miami Heat 110-107 Sacramento

New York Knicks 99-112 Atlanta

Chicago Bulls 106-88 Charlotte

Milwaukee Bucks 116-91 Detroit

San Antonio Spurs 100-143 Toronto

Dallas Mavericks 103-100 Utah Jazz

Portland 106-111 Memphis

Los Angeles Lakers 120-117 New Orleans