Rocksteady, Batman evrenine dönüyor

Rocksteady, 2015 yılında çıkan Batman: Arkham Knight'tan bu yana ilk kez Kara Şövalye'yi merkeze alan bir oyun geliştirecek. Stüdyonun son çıkardığı Suicide Squad: Kill the Justice League, oyuncular tarafından beklenen ilgiyi göremedi ve Warner Bros.'a 200 milyon dolarlık bir zarar yazdı. Canlı hizmet mantığıyla piyasaya sürülen oyun, Ocak 2025 itibariyle son güncellemesini aldı ve desteklenmeyi bıraktı.

WARNER BROS.'UN OYUN BÖLÜMÜ KRİZDE

Warner Bros. Games'in 2025 yılında yayınlanacak yeni oyunlar konusunda zorluklar yaşadığı belirtiliyor. Şirket, oyun departmanında yaşanan büyük kayıplar nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar içinde. Suicide Squad'ın başarısızlığının yanı sıra, Harry Potter: Quidditch Champions ve MultiVersus gibi oyunlarda da beklenen başarı elde edilemedi ve toplam zarar 300 milyon dolara ulaştı.

Bu kayıpların ardından Warner Bros. Games, MultiVersus'un beşinci sezonunun son sezon olacağını duyurdu ve oyunun 30 Mayıs itibariyle tamamen kapatılacağını açıkladı.

WONDER WOMAN OYUNU DA GECİKİYOR

Warner Bros. Games, bir süredir yeni bir Wonder Woman oyunu üzerinde de çalışıyor. Middle-earth: Shadow of Mordor'un geliştiricisi Monolith Productions tarafından yapılan oyun, 100 milyon dolardan fazla maliyetle yıllardır geliştirme aşamasında. Oyunun ilk versiyonunun Monolith'in ünlü "Nemesis Sistemi" ile entegre edilmesi planlanıyordu, ancak bu fikir terk edilerek daha geleneksel bir aksiyon-macera yapısı benimsendi. Buna rağmen proje, halen yayınlanmaya uzak görünüyor.

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Ayrıca, Gotham Knights'ı geliştiren WB Games Montreal ekibinin de Wonder Woman projesine destek verdiği belirtildi. Ancak bu oyunun da 2025'te piyasaya çıkması beklenmiyor.

Rocksteady'nin yeni Batman oyunu için uzun bir süre beklemek gerekecek olsa da, stüdyonun tekrar Kara Şövalye'ye odaklanması hayranları için heyecan verici bir gelişme olarak görülüyor. Warner Bros. Games'in yaşadığı mali kriz, şirketin gelecek projelerinin kaderini de belirleyecek.