Rod Stewart'a Leipzig'de tepki yağdı. Pop efsanesi yuhalandı

Rod Stewart'ın "Sailing" ve "Da Ya Think I'm Sexy?" gibi hitleriyle müzik tarihine geçen ünlü şarkıcının tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Soul, swing, pop, blues – Rod Stewart her kesime hitap ediyor. 79 yaşında olmasına rağmen sesi her zamanki gibi muhteşem ve dinlendirici.

Leipzig'de 12.000 hayranı Rocking Rod'un performansını sabırsızlıkla bekliyordu. Fakat şarkıcı, hit şarkısı “Rhythm Of My Heart”a izleyicinin böyle bir tepki vereceğini hiç ummuyrdu.

1991 yılındaki şarkısını söylemeden önce sahneye mavi takım ve sarı gömlekle çıkarak "Siktir, Putin" diye bağırdı.

O esnada Ukrayna'nın sarı ve mavi bayrağının yanı sıra savaştan zarar gören ülkeden görüntüler de sahne ekrana yansıtıldı.

Rod Stewart (Ukrayna renklerinde giyinmiş), "Rhythm Of My Heart" adlı şarkısı için ekranda Ukrayna'dan görüntüler aktarıldı. Leipzig'deki tepki: Yuhalamalar ve ıslıklar oldu. Bu resim bir gün sonra Berlin'deki konseri gösteriyor. Aynı şarkı, aynı görüntüler. Burada seyirciler onaylayarak tezahürat yaptı.

Rod Stewart bunu açıkça ortaya koydu: Ukrayna'nın yanında duruyor ve Rusya'nın saldırganlık savaşını kınıyor. Fakat “Rhythm Of My Heart” hâlâ çalarken seyircilerin önceki coşkusu gözle görülür biçimde azaldı.

Şarkının sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyj'in (46) resmi yayınlandığında bu durum yüksek sesle yuhalama ve ıslıklarla karşılandı.

Eleştiriler internette hızla yayıldı. Kullanıcılar, "Utanç verici", "çok düşük performans", "ne yazık" diye yorumlarda bulundu.

Konser eleştirmenleri, raporlarında Rusya dostu AfD'nin bir hafta önceki Avrupa seçimlerinde Leipzig'deki en güçlü güç haline geldiğine vurgu yaptı.

Stewart'ın kendisi de hayranlarının tepkisinden açıkça rahatsız görünüyordu ki bu kendisi için hiç umulmadık bir durumdu. "Bu kadar nazik olduğun için teşekkür ederim," diye mırıldandı.

Bir gün sonra Rod Stewart Berlin'de çaldı. İşte yine: “Putin'in canı cehenneme”, Ukrayna bayrağı, dayanışma görüntüleri geldi. Peki bu tepki burada neden böyle? Sorusunu akıllarda yer etti.