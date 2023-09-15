Rodos açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Rodos adası açıklarındaki bir tekneden 33 kaçak göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Rodos açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Editör: Abdullah Keleş

Denizcilik Bakanlığı, sahil güvenliğin perşembe akşamı Rodos açıklarında zor durumda kalan bir tekneden 33 göçmeni kurtardığını söyledi.

Ada Liman Müdürlüğü’nün geminin zor durumda olduğuna ilişkin ihbar alması üzerine, adanın doğusundaki Anthony Quinn plajı yakınında bulunan olay yerine iki sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

Gemide iki kadın ve dokuzu çocuk olmak üzere 33 göçmen bulunuyordu ve bunlar daha sonra Rodos limanına nakledildi.

Gemiye el konulduğu ve Liman İdaresi’nde bir ön soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

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